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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Франція мобілізує десятки тисяч поліцейських на Новий рік

Напередодні Нового року Франція мобілізує 10 тис. поліцейських і жандармів, щоб розігнати вечірки і ввести комендантську годину для боротьби з коронавірусом.

Додаткові заходи безпеки також спрямовані на запобігання підпалів автомобілів, які часто відбуваються в останню ніч в році.

Як і в інших європейських країнах, у Франції напередодні пандемії святкування Нового року будуть приглушені.

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Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін наказав забезпечити видиму присутність служби безпеки в центрах міст і передмістях з 20.00, коли починається комендантська година.

У Парижі половина ліній метро буде закрита увечері, також розглядалася можливість більш широкого відключення громадського транспорту по всій країні.

Франція підтвердила 2,6 млн випадків захворювання Covid-19, що є п’ятим за величиною спільним числом в світі, і понад 64 тис. випадків смерті.

Фото: Dreamstime

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