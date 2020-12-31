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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Франція підтвердила перший випадок нового штаму Covid-19 з ПАР

У Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2. Цей штам коронавірусу під назвою 501.V2 вперше виявили у Південній Африці в середині грудня.

Мутований Covid-19 підтвердили у людини, яка повернулася з ПАР. Заражений мешкає у регіоні Верхній Рейн, який межує зі Швейцарією.

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Також нові випадки мутованого коронавірусу виявили у Японії та Великій Британії.

29 грудня в Японії зафіксували випадок зараження новим південноафриканським штамом коронавірусу. Його виявили у 30-річної жінки, яка повернулася з ПАР.

Міністр охорони здоров’я ПАР Звелі Мхізе зазначив, що генетики вивчають зразки коронавірусу з березня 2020 року, і його новий варіант став переважати в країні в останні два місяці.

Джерело: The Guardian

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