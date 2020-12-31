Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився своїм передноворічним бажанням. Він зазначив, що хоче тільки одного – почути слова вдячності від білоруського народу.

– Бажання у мене одне: щоб народ коли-небудь сказав дякую за те, що ми зробили за цей період часу. Нам пощастило, що саме ми з вами побудували першу суверенну і незалежну держава, – зазначив він.

Також Лукашенко додав, що хотів би подивитися власне новорічне звернення до народу, оскільки воно записувалося у незвичайному форматі, і йому самому цікавий кінцевий результат.

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Самопроголошений президент

9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента. Згідно з результатами голосування, ЦВК оголосила, що переміг Олександр Лукашенко.

Водночас білоруси не погодилися з цим і почали виходити на масові акції протесту, вимагаючи, щоб Лукашенко пішов з посади. Вони переконані, що перемогу на виборах отримала лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Водночас Олександр Лукашенко заявив, що віддасть владу, коли в країні ухвалять нову Конституцію.

Джерело: БелТа