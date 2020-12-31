Станом на 31 грудня 2020 року ВООЗ повідомляє про 81 159 096 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі.
За останню добу вірус виявили у 648 269 мешканців планети.
За час пандемії 1 791 246 людини померло від вірусу, 14 662 – за останні 24 години.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення Covid-19
Лідери за кількістю випадків хвороби
- США – 19 346 790 (+199 163);
- Індія – 10 266 674 (+21 822);
- Бразилія – 7 563 551 (+58 718);
- РФ – 3 131 550 (+26 513);
- Франція – 2 530 400 (+2 458).
Де найбільше смертей від Covid-19:
- США – 335 789 (+3 366);
- Бразилія – 192 681 (+1 111);
- Індія – 148 738 (+299);
- Мексика – 123 845 (+990);
- Італія – 73 029 (+659).
Карантин у світі
Новий штам коронавірусу продовжує поширюватися світом, через що країни не поспішають послаблювати карантинні заходи.
Крім того, на планеті триває процес вакцинації від вірусу. Нині людям роблять щеплення у США, ЄС, Ізраїлі.
Коронавірус у світі
У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом. Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ