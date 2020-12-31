Станом на 31 грудня 2020 року ВООЗ повідомляє про 81 159 096 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі.

За останню добу вірус виявили у 648 269 мешканців планети.

За час пандемії 1 791 246 людини померло від вірусу, 14 662 – за останні 24 години.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення Covid-19

Лідери за кількістю випадків хвороби

США – 19 346 790 (+199 163);

Індія – 10 266 674 (+21 822);

Бразилія – ​​7 563 551 (+58 718);

РФ – 3 131 550 (+26 513);

Франція – 2 530 400 (+2 458).

Де найбільше смертей від Covid-19:

США – 335 789 (+3 366);

Бразилія – ​​192 681 (+1 111);

Індія – 148 738 (+299);

Мексика – 123 845 (+990);

Італія – ​​73 029 (+659).

Карантин у світі

Новий штам коронавірусу продовжує поширюватися світом, через що країни не поспішають послаблювати карантинні заходи.

Крім того, на планеті триває процес вакцинації від вірусу. Нині людям роблять щеплення у США, ЄС, Ізраїлі.

Коронавірус у світі

У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом. Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ