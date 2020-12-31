Очільник Католицької церкви Папа Римський Франциск не зможе провести месу 31 грудня та 1 січня через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомили у прес-центрі Ватикану.

– Внаслідок болючої невралгії сідничного нерва Святіший отець сьогодні ввечері та завтра вранці не очолюватиме богослужіння при катедральному престолі базиліки Святого Петра, — заявили у Ватикані.

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Папа Франциск проведе заплановану молитву Ангел Господній 1 січня, яка транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу.

Вечірню і вдячну молитву ввечері 31 грудня проведе кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня очолить кардинал П’єтро Паролін.

25 грудня Папа Римський під час під час різдвяного привітання помолився за мир в Україні. Цього року традиційне привітання Папа Римський Франциск провів в онлайн-форматі.

Джерело: прес-центр Ватикану