Сенат США заблокував ініціативу Трампа про збільшення допомоги громадянам

Сенат Сполучених Штатів Америки відхилив пропозицію президента Дональда Трампа збільшити фінансову допомогу американцям внаслідок пандемії на $2 тис.
Лідер республіканських партій Сенату США Мітч Макконнел зазначив, що збільшення суми з $600 до $2 тис. призведе до боргів.
Заперечення Макконнелла означають, що в Сенаті не буде прямого голосування за переглянутий законопроект про допомогу щодо Covid-19. Місцеві ЗМІ вважають, що такий крок фактично поставить крапку на пропозиції Трампа для відновлення економіки.
Читайте: Вакцинація у США: країні знадобиться 10 років, аби приборкати Covid-19
Фінансова допомога для громадян США
Напередодні чинний президент США Дональд Трамп висловив ініціативу збільшити матеріальну підтримку громадянам. Палата представників підтримала пропозицію підвищити видатки з $600 до $2 тис.
За відповідний законопроект проголосувало 275 політиків, після цього його відправили на розгляд Сенату.