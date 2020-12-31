Сенат США заблокував ініціативу Трампа про збільшення допомоги громадянам

Заперечення Макконнелла означають, що в Сенаті не буде прямого голосування за переглянутий законопроект про допомогу щодо Covid-19. Місцеві ЗМІ вважають, що такий крок фактично поставить крапку на пропозиції Трампа для відновлення економіки.