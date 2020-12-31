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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Сенат США заблокував ініціативу Трампа про збільшення допомоги громадянам

Сенат Сполучених Штатів Америки відхилив пропозицію президента Дональда Трампа збільшити фінансову допомогу американцям внаслідок пандемії на $2 тис.

Лідер республіканських партій Сенату США Мітч Макконнел зазначив, що збільшення суми з $600 до $2 тис. призведе до боргів.

Заперечення Макконнелла означають, що в Сенаті не буде прямого голосування за переглянутий законопроект про допомогу щодо Covid-19. Місцеві ЗМІ вважають, що такий крок фактично поставить крапку на пропозиції Трампа для відновлення економіки.

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Фінансова допомога для громадян США

Напередодні чинний президент США Дональд Трамп висловив ініціативу збільшити матеріальну підтримку громадянам. Палата представників підтримала пропозицію підвищити видатки з $600 до $2 тис.

За відповідний законопроект проголосувало 275 політиків, після цього його відправили на розгляд Сенату.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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