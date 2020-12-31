У світі триває одна з наймасштабніших компаній вакцинації проти коронавірусу. Щеплення зробили вже понад 5,6 млн людей.

Наразі вакцинація від Covid-19 стартувала в 25 країнах. Найбільше доз використовували в США і Китаї.

Зокрема, у Штатах вже зробили 2,32 млн щеплень проти коронавірусу. Для вакцинації в Америці використовують препарати компаній Moderna і Pfizer/BioNTech. Однак обидва вимагають дворазового введення з інтервалом в кілька тижнів.

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На другому місці у світі Китай, де щеплення отримали мільйон людей, в Ізраїлі та Великобританії – понад 600 тис., в Росії – понад 400 тис.

Тим часом з 4 січня у Великій Британії планують почати вакцинацію проти коронавірусу препаратом, розробленим Оксфордським університетом – Oxford-AstraZeneca.

Британський МОЗ планує протягом наступних двох тижнів прищепити від Covid-19 оксфордською вакциною або ж вакциною Pfizer близько 2 млн людей.