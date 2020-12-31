Торговельна угода Великої Британії та ЄС почне діяти з нового року

Торговельна угоди між Великою Британією і ЄС після Brexit вступає в силу в 23.00 за Гринвічем 31 грудня, після того як вона була підписана законом.
Парламент переважною більшістю підтримав угоду в рамках високошвидкісного процесу в середу, після того, як обидві сторони дійшли згоди в переддень Різдва.
Угода виводить Велику Британію з єдиного ринку ЄС і митного союзу, але виключає можливість введення тарифів на товари.
– Доля цієї великої країни тепер твердо знаходиться в наших руках, – сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон депутатам.
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Опоненти кажуть, що стан країни як і раніше буде гірше, ніж було в ЄС.
Brexit стався 31 січня, але Велика Британія досі продовжує слідувати правилам торгівлі Брюсселя.
Угода, укладена незадовго до крайнього терміну, встановлює нові ділові відносини і відносини в сфері безпеки після розриву цих зв’язків.
Це сталося через чотири з половиною роки після того, як Велика Британія проголосувала за вихід з ЄС на референдумі.
24 грудня Велика Британія і Євросоюз досягли згоди щодо торговельної угоди після Brexit.