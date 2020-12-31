Торговельна угода Великої Британії та ЄС почне діяти з нового року

Торговельна угоди між Великою Британією і ЄС після Brexit вступає в силу в 23.00 за Гринвічем 31 грудня, після того як вона була підписана законом.

Парламент переважною більшістю підтримав угоду в рамках високошвидкісного процесу в середу, після того, як обидві сторони дійшли згоди в переддень Різдва.

Угода виводить Велику Британію з єдиного ринку ЄС і митного союзу, але виключає можливість введення тарифів на товари.

– Доля цієї великої країни тепер твердо знаходиться в наших руках, – сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон депутатам.

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Опоненти кажуть, що стан країни як і раніше буде гірше, ніж було в ЄС.

Brexit стався 31 січня, але Велика Британія досі продовжує слідувати правилам торгівлі Брюсселя.

Угода, укладена незадовго до крайнього терміну, встановлює нові ділові відносини і відносини в сфері безпеки після розриву цих зв’язків.

Це сталося через чотири з половиною роки після того, як Велика Британія проголосувала за вихід з ЄС на референдумі.

24 грудня Велика Британія і Євросоюз досягли згоди щодо торговельної угоди після Brexit.