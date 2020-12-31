США знадобиться майже 10 років, аби вакцинувати достатню кількість населення й виробити колективний імунітет, якщо вони продовжать такі темпи щеплення.

– Проведений NBC News аналіз на основі чинного темпу програми Адміністрації США із поширення вакцини від Covid-19 показав, що для вакцинації достатньої кількості американців та взяття пандемії під контроль, знадобиться майже 10 років, – повідомляє видання.

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Зазначається, що операція Неймовірна швидкість покликана до червня вакцинувати від нового коронавірусу 80% з 330,7 млн жителів США.

Аби досягти цієї мети, щодня необхідно вакцинувати трохи більше, ніж 3 млн людей. Однак, лише близько 2 млн осіб отримали щеплення із 11,5 млн доз, доставлених протягом минулих двох тижнів.

Відшкодування за вакцинацію

У Польщі уряд створить фонд, який виплачуватиме компенсацію усім особам, у яких були виявлені побічні наслідки через щеплення вакциною проти коронавірусу.

Старт вакцинації від коронавірусу у Польщі відбувся 27 грудня. До країни завезли дві партії вакцини компанії Pfizer загальною кількістю 310 тис. доз.

Джерело: NBC News