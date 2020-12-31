Євросоюз збирає допомогу для Хорватії, яка постраждала напередодні від руйнівного землетрусу.

Європейський комісар з кризового управління Янез Ленарчич зазначив, що зараз дуже багато країн відгукнулись за повідомлення про допомогу постраждалій країні і він дуже вдячний їм за це.

Механізм цивільного захисту ЄС зайнявся наданням термінової допомоги Хорватії, після того як Загреб звернувся із запитом до Брюсселя.

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Негайну допомогу запропонували Австрія, Болгарія, Чехія, Франція, Греція, Угорщина, Італія, Литва, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція та Туреччина. Ця допомога включає житлові контейнери, утеплені намети, спальні мішки, ліжка і електричні обігрівачі.

Служба управління надзвичайними ситуаціями ЄС наразі допомагає складати супутникові карти оцінки збитку потерпілих територій.

Землетрус у Хорватії

Землетрус у Хорватії стався 29 грудня магнітудою 6,3. Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших. Фіксували слабші поштовхи і напередодні.

Наразі відомо, що внаслідок землетрусу загинули семеро осіб, пошкоджено десятки будинків.