Станом на 1 січня 2021 року ВООЗ повідомляє про 81 947 503 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі.
За останню добу вірус виявили у 470 046 мешканців планети.
За час пандемії 1 808 041 людини померло від вірусу, 9 921 – за останні 24 години.
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Лідери за кількістю випадків хвороби
- США – 19 346 780;
- Індія – 10 286 709 (+20 035 );
- Бразилія – 7 619 200 (+55 649);
- РФ – 3 186 336 (+27 039);
- Франція – 2 576 420 (+19 712).
Де найбільше смертей від Covid-19
- США – 335 789;
- Бразилія – 193 875 (+1 194);
- Індія – 148 994 (+256);
- Мексика – 124 897 (+ 1 502);
- Італія – 71 159 (+555).
Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину Pfizer/BioNTech для використання в екстрених випадках.
У Делі в новорічну ніч ввели комендантську годину і заборонили масові зібрання. У Франції теж посилять карантин у 15 регіонах через напружену ситуацію з коронавірусом.
Бразилія зафіксувала два випадки нового виду коронавірусу, виявлених у Великобританії.
80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу.
Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа заявив, що влітку 2021 року у Токіо відбудуться Олімпійські ігри 2020, попри пандемію коронавірусу.
Коронавірус у світі
У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом. Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ