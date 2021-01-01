PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Більше 81 млн хворих у перший день року – статистика коронавірусу у світі

Станом на 1 січня 2021 року ВООЗ повідомляє про 81 947 503 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі.

За останню добу вірус виявили у 470 046 мешканців планети.

За час пандемії 1 808 041 людини померло від вірусу, 9 921 – за останні 24 години.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення Covid-19

Лідери за кількістю випадків хвороби

  • США – 19 346 780;
  • Індія – 10 286 709 (+20 035 );
  • Бразилія – ​​7 619 200 (+55 649);
  • РФ – 3 186 336 (+27 039);
  • Франція – 2 576 420 (+19 712).

Де найбільше смертей від Covid-19

  • США – 335 789;
  • Бразилія – ​​193 875 (+1 194);
  • Індія – 148 994 (+256);
  • Мексика – 124 897 (+ 1 502);
  • Італія – ​​71 159 (+555).

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину Pfizer/BioNTech для використання в екстрених випадках.

У Делі в новорічну ніч ввели комендантську годину і заборонили масові зібрання. У Франції теж посилять карантин у 15 регіонах через напружену ситуацію з коронавірусом.

Бразилія зафіксувала два випадки нового виду коронавірусу, виявлених у Великобританії.

80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа заявив, що влітку 2021 року у Токіо відбудуться Олімпійські ігри 2020, попри пандемію коронавірусу.

Коронавірус у світі

У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом. Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка