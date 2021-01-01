Станом на 1 січня 2021 року ВООЗ повідомляє про 81 947 503 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі.

За останню добу вірус виявили у 470 046 мешканців планети.

За час пандемії 1 808 041 людини померло від вірусу, 9 921 – за останні 24 години.

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Лідери за кількістю випадків хвороби

США – 19 346 780;

Індія – 10 286 709 (+20 035 );

Бразилія – ​​7 619 200 (+55 649);

РФ – 3 186 336 (+27 039);

Франція – 2 576 420 (+19 712).

Де найбільше смертей від Covid-19

США – 335 789;

Бразилія – ​​193 875 (+1 194);

Індія – 148 994 (+256);

Мексика – 124 897 (+ 1 502);

Італія – ​​71 159 (+555).

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину Pfizer/BioNTech для використання в екстрених випадках.

У Делі в новорічну ніч ввели комендантську годину і заборонили масові зібрання. У Франції теж посилять карантин у 15 регіонах через напружену ситуацію з коронавірусом.

Бразилія зафіксувала два випадки нового виду коронавірусу, виявлених у Великобританії.

80-річна королева Данії вакцинувалася від коронавірусу.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа заявив, що влітку 2021 року у Токіо відбудуться Олімпійські ігри 2020, попри пандемію коронавірусу.

Коронавірус у світі

У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом. Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ