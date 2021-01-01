У США фармацевт зіпсував 500 доз вакцини від Covid-19

В американському штаті Вісконсин поліція заарештувала фармацевта, який зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу. Частину непридатної партії встигли використати.

Фармацевта затримали, зараз він знаходиться у в’язниці штату Вісконсин округу Озаукі. Його звинувачують у фальсифікації лікарських препаратів.

До цього часу не ясно, які були мотиви у підозрюваного. За даними медичної групи Advocate Aurora Health, спочатку вакцини від Covid-19 зіпсували випадково. Потім фармацевт зізнався у навмисному псуванні лікарських препаратів.

– Фармацевт зізнався, що виймав вакцини з холодильника дві ночі поспіль. Встигли вакцинувати 57 осіб, перш ніж усвідомили, що вони довго перебували при кімнатній температурі, – повідомив президент Aurora Health Care Medical Group Джефф Бар.

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Немає ніяких доказів того, що підозрюваний міг зіпсувати вакцину іншим способом. Він більше не працює у медичній групі.

Лікарня проконсультувалася з компанією Moderna, вакцини якої були зіпсовані. Здоров’ю людей, які вакцинувалися зіпсованою партією, нічого не загрожує. Їм вже повідомили про несумлінного фармацевтів.

За даними Міністерства охорони здоров’я штату Вісконсин, станом на кінець грудня вакцинувалися понад 47 тис. людей.

В Україні 9,4 тис. випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано понад 1 млн випадків коронавірусу.

За минулу добу заразилися 9,4 тис. осіб, натомість понад 10 тис. пацієнтів одужали. Медики зафіксували 147 летальних випадків.

Згідно з даними МОЗ, вже тиждень число нових випадків зараження на добу не перевищує 10 тис.