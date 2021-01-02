У січні 2021 року у Великій Британії щотижня постачатиметься близько 2 млн доз вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneсa.
У країні хочуть прискорити процес вакцинації населення.
Так уряд хоче подолати сплеск захворюваності серед населення, який викликав новий штам коронавірусу.
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Вакцина проти коронавірусу
У Британії затвердили вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneсa. Раніше у країні заявляли про намір розпочати масову вакцинацію населення вже з 4 січня 2021 року.
МОЗ України також обговорив з представниками компанії AstraZeneсa можливість постачання речовини до країни у найближчі терміни.
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Джерело: The Times