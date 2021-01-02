Норвегія та Індія планують відновити авіасполучення з Великою Британією, попри ризик поширення нового штаму коронавірусу, про появу якого вперше повідомили 14 грудня.

З 2 січня 2021 року Норвегія знову розпочне приймати рейси з аеропортів Британії.

Індія відновить авіасполучення з 8 січня.

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Новий штам коронавірусу

14 грудня 2020 року у Великій Британії заявили про новий штам коронавірусу, який хоча і не є більш небезпечним, проте швидше поширюється.

Через це низка країн обмежила з нею авіасполучення. Однак мутацію все одно продовжили фіксувати у нових країнах, виявлені випадки – завезені.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Sky News