Президент Молдови Майя Санду приїде в Україну з першим офіційним візитом 12 січня цього року.

Її приїзд анонсував заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

– Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою — 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраного президента Майї Санду, який стане для неї першим із часу обрання, – зазначив він.

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Також Ігор Жовква додав, що у першій половині 2021 року Україна готується до офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона, під час якого планують започаткувати низку нових економічних проектів.

Крім того, очікується, що у 2021 році з офіційним візитом в Україну приїде прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Напередодні новообраний президент Молдови Майя Санду провела переговори з головою МЗС України Дмитром Кулебою, під час яких пообіцяла, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді.

Водночас Дмитро Кулеба висловив їй вдячність за чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії на Сході.