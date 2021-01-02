Коронавірус у світі не відступає. Станом на 2 січня 2021 року у світі виявили 695 883 нових випадків, загалом за період пандемії захворіло 82 356 727 осіб.
За добу від ускладнень Covid-19 померло 13 157 осіб, всього зареєстровано понад 1,8 млн смертей.
Лідери за кількістю хворих на коронавірус
- США – 19 578 217 (+ 231 427);
- Індія – 10 305 788 (+10 079 );
- Бразилія – 7 675 973 (+56 773);
- Російська Федерація – 3 186 336 (+27 039);
- Франція – 2 576 420 (+19 712).
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Де найбільше смертей від Covid-19
- США – 339 550 (+3 761) ;
- Бразилія – 194 949 (+1 074);
- Індія – 149 218 (+224);
- Мексика – 125 807 (+910);
- Італія – 74 159 (+555).
Станом на 2 січня 2021 року 10,8 млн громадян отримали щеплення від коронавірусу. Масова вакцинація населення проходить у 29 країнах.
У Фінляндії повідомили про побічні ефекти від вакцини в одного пацієнта. У Мексиці госпіталізували жінку, якій напередодні зробили укол. У неї зафіксували почервоніння, судоми та ускладнене дихання.
Норвегія та Індія відновили авіаперельоти з Великою Британією. До цього у країнах діяли обмеження щодо транспортного сполучення через британський штам коронавірусу.
Коронавірус у світі 1 січня
1 січня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про 470 046 нових випадків коронавірусу та 81 947 503 загалом.
Детальніше про поширення коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ