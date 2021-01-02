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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Понад 13 тис. смертей за день – коронавірус у світі 2 січня

Коронавірус у світі не відступає. Станом на 2 січня 2021 року у світі виявили 695 883 нових випадків, загалом за період пандемії захворіло 82 356 727 осіб.

За добу від ускладнень Covid-19 померло 13 157 осіб, всього зареєстровано понад 1,8 млн смертей.

Лідери за кількістю хворих на коронавірус

  • США – 19 578 217 (+ 231 427);
  • Індія – 10 305 788  (+10 079 );
  • Бразилія – ​​7 675 973 (+56 773);
  • Російська Федерація – 3 186 336 (+27 039);
  • Франція – 2 576 420 (+19 712).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення Covid-19

Де найбільше смертей від Covid-19

  • США – 339 550 (+3 761) ;
  • Бразилія – ​​194 949 (+1 074);
  • Індія – 149 218 (+224);
  • Мексика – 125 807 (+910);
  • Італія – ​​74 159 (+555).

Станом на 2 січня 2021 року 10,8 млн громадян отримали щеплення від коронавірусу. Масова вакцинація населення проходить у 29 країнах.

У Фінляндії повідомили про побічні ефекти від вакцини в одного пацієнта. У Мексиці госпіталізували жінку, якій напередодні зробили укол. У неї зафіксували почервоніння, судоми та ускладнене дихання.

Норвегія та Індія відновили авіаперельоти з Великою Британією. До цього у країнах діяли обмеження щодо транспортного сполучення через британський штам коронавірусу.

Коронавірус у світі 1 січня

1 січня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про 470 046 нових випадків коронавірусу та 81 947 503 загалом.

Детальніше про поширення коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

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