Попри Covid-19 і карантин у світі збільшилася кількість жертв авіакатастроф

Попри пандемію коронавірусу, яка значно вплинула на авіаційну сферу, у світі збільшилася кількість жертв авіакатастроф. У 2019 році загинуло 257 людей, а у 2020 році було зафіксовано 299 жертв.

Відповідно до даних платформи Flightradar24, у 2020 році кількість пасажирських рейсів зменшилася на 42%.

Найбільше людей постраждало під час падіння літака МАУ в Ірані – на борту знаходилося 176 осіб. У Пакистані під час авіакатастрофи місцевих авіаліній загинуло 98 пасажирів.

Водночас кількість аварій у 2020 році знизилася майже удвічі – з 86 до 40.

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Топ-10 подій у 2020 році, які вплинули на світ

Високосний рік був багатим на різні події, зокрема негативні. У 2020 році відбулися протести у Білорусі, у Нагірному Карабаху загострилися військові дії, а у Франції стався теракт.

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