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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Фінляндії виявили побічну реакцію на вакцину від Covid-19

У Фінляндії виявили побічну реакцію організму людини на вакцину проти коронавірусу.

У країні поки не поширюють подробиці випадку, оскільки він лише один.

– Коли ми отримаємо щонайменше п’ять повідомлень, то уточнимо, які саме побічні ефекти в них вказувалися, – зазначила головний лікар Агентства з безпеки і розвитку у галузі фармацевтики Fimea Майя Кауконен.

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У Фінляндії розпочали вакцинацію речовиною від Pfizer і BioNTech 27 грудня 2020 року. Щеплення зробили медперсоналу.

Вакцина проти коронавірусу

У Великій Британії хочуть щотижня постачати близько 2 млн доз вакцини проти коронавірусу, щоб швидше зробити щеплення населенню.

Так в країні хочуть боротися з новим штамом вірусу.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Yle

Фото: Depositphotos

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