Станом на 3 січня у світі на коронавірус захворіли вже 83 322 449 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 740 221 інфікованих.

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 831 412 пацієнти. За добу зафіксували 12 502 нових летальних випадки.

Найбільшу кількість нових випадків за минулу добу зафіксували у США (396 196) і Великій Британії (57 724).

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 19 974 413 (+396 196);

Індія – 10 323 965 (+18 177);

Бразилія – 7 700 578 (+24 605);

Росія – 3 236 787 (+24 150);

Велика Британія – 2 599 793 (+57 724).

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 345 253. За минулу добу померли ще 5 703 хворих.

У Бразилії від початку пандемії померли 195 411 людей. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 149 435 летальних випадків.

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Тим часом у світі триває масова вакцинація від Covid-19. Зокрема, Індія офіційно схвалила екстрене використання двох вакцин проти коронавірусу в рамках підготовки до однієї з найбільших у світі кампаній з вакцинації.

У країні дозволили уколи, розроблені компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом та місцевої фірми Bharat Biotech.

Влада Чехії з 15 січня планує запустити систему резервування вакцинації для літніх людей старше 80 років. Очікується, що з 1 лютого система буде доступна для всіх громадян.

А Ватикан планує почати кампанію вакцинації проти Covid-19 в найближчі кілька днів. Медичні працівники і люди похилого віку отримуватимуть вакцини з другої половини січня.

Джерело: ВООЗ