Коронавірус продовжує поширюватися світом – 3 січня стало відомо про 82,5 млн випадків захворювання у світі. В Україні з Covid-19 госпіталізували 1,3 тис. людей.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 3 січня.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 грудня в Україні зафіксували 4 576 нових випадків захворювання на коронавірус. В країні померло 123 пацієнти. За добу одужали 6 250 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

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Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю інфікованих коронавірусом залишаються США (19,5 млн), Індія (10,3 млн) та Бразилія (7,6 млн).

Індія офіційно схвалила екстрене використання двох вакцин проти коронавірусу в рамках підготовки до однієї з найбільших у світі кампаній з вакцинації. Орган з регулювання лікарських засобів дозволив уколи, розроблені AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом та місцевої фірми Bharat Biotech.

В Ізраїлі припинять запис людей на вакцинацію від коронавірусу. Влада побоюється, що препарату не вистачить, щоб зробити повторне щеплення тим, хто його вже отримав.

Ватикан планує почати кампанію вакцинації проти Covid-19 “в найближчі кілька днів”, і медичні працівники і люди похилого віку будуть отримувати вакцини з другої половини січня.

Велика Британія дозволить людям в рідкісних випадках робити щеплення проти коронавірусу різними вакцинами, не дивлячись на відсутність даних про ступінь імунітету, що забезпечується змішуванням доз. Людям можна зробити поєднання двох щеплень від Covid-19, якщо такої ж дози вакцини немає в наявності.

У Мексиці госпіталізували лікарку з підозрою на енцефаломієліт після отримання нею вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу. Хвора виявилася схильною до алергічних реакцій, а під час клінічних випробувань не було жодних даних про те, що у когось з піддослідних розвивалося запалення мозку після застосування вакцини.

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