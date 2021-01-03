У жінки з Демократичної Республіки Конго виявили нову хворобу, симптоми якої схожі на Еболу.

В інфікованої спостерігаються симптоми геморагічної лихоманки, за якої уражаються судини з подальшим утворенням тромбів у поєднанні з незгортанням крові, що призводить до множинних крововиливів. Тести не зафіксували наявність вірусу Еболи та інших хвороб в її організмі.

Конголезький мікробіолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, який допоміг відкрити вірус Ебола у 1976 році, вважає, що ця жінка може бути нульовим пацієнтом нового патогену під назвою Хвороба Х.

Читайте: Понад 82,5 млн хворих та масова вакцинація у світі – коронавірус 3 січня

Він вважає, це захворювання може бути таким же заразним, як і Covid-19, а його смертність, найімовірніше, вища на 50-90%, ніж від вірусу Еболи. Як відомо, від гарячки Еболи помирає половина пацієнтів.

Також Муембе-Тамфум додав, що у тропічних лісах Африки постійно з’являються нові потенційно смертельні віруси.

Хантавірус

У листопаді у Німеччині лікарі зафіксували перший випадок хантавірусу в країні. Науковці вважають, що хвороба могла передатися хворому від домашнього щура.

Також вони зазначають, що цей тип вірусу не передається від людини до людини.