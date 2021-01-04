Критикував фінансову систему: у Китаї зник відомий мільярдер Джек Ма

Мільярдер та засновник однієї із найбільших компаній КНР Alibaba Group 56-річний Джек Ма зник та перестав з’являтися онлайн.

Експерти та журналісти помітили, що з суспільного життя Китаю Джек Ма зник незадовго після того, як виступив із жорсткою критикою фінансової системи країни та пропозицією розпочати реформи.

Зокрема, він привселюдно заявив, що китайські банки працюють з менталітетом “ломбарду”.

Останню публікацію у Twitter 56-річний мільярдер зробив ще 10 жовтня.

Зазначається, що восени на прохання уряду Китаю було проведено низку антимонопольних розслідувань щодо корпорації Alibaba Group та її дочірніх компаній.

Джек Ма був незмінним керівником шоу талантів серед бізнесменів-початківців Africa’s Business Heroes. Незадовго після початку розслідування його сторінка на сайті шоу була знищена, фінальний епізод зняли вже без участі Джека.

Хто такий Джек Ма

Джек Ма входить до першої двадцятки найбагатших людей світу за версією Forbes.

Його статки оцінюють у $38,8 млрд. У 2020 році Ма вдалося збагатитися на $1,5 млрд.

Кар’єра Джека Ма розпочалася з викладання англійської мови. Зараз він володіє однією із найпотужніших у Китаї та світі корпорацій у сфері електронної комерції.

У 2019 році мільярдер відвідав Україну. У Харкові він виступив перед студентами Харківського національного університету імені Каразіна, а також на Київському міжнародному економічному форумі.

Також відомо, що Джек Ма одружений понад 30 років зі своєю колишньою однокурсницею Чжан Ін.

Разом пара виховує сина та дочку.