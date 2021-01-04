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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Олега Басілашвілі госпіталізували

Народний артист СРСР Олег Басілашвілі потрапив до лікарні. Про це повідомила його дочка Ксенія.

– Олегу Валеріановичу запропонували госпіталізацію і він не став відмовлятися, хоча почувався добре. Але на думку лікарів, з огляду на вік, спокійніше і краще перебувати в лікарні і там отримувати необхідну терапію, – додала донька актора.

За інформацією російських ЗМІ, він заразився коронавірусом.

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Олег Басілашвілі – радянський і російський актор театру та кіно, суспільний діяч. У 1984 році отримав звання народного артиста СРСР.

Олег Басілашвіл потрапив до лікарні – причина

Актор став популярним завдяки ролі Самохвалова у фільмі Службовий роман.

Після у нього були ролі у інших фільмах Ельдара Рязанова – Про бідного гусара замовте слово і Вокзал для двох.

Міністерство Україні внесло Басілашвілі до “білого списку” акторів, які підтримують територіальну цілісність і суверенитет країни.

Джерело: РБК

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