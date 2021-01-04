Станом на 4 січня 2021 року ВООЗ повідомляє про 83 910 386 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі.

За останню добу вірус виявили у 583 907 мешканців планети.

За час пандемії 1 839 660 людини померло від вірусу, 7 957 – за останні 24 години.

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Лідери за кількістю випадків хвороби

США – 20 258 725 (+284 312)

Індія – 10 340 469 (+16 504 );

Бразилія – ​​7 716 405 (+15 827);

РФ – 3 260 128 (+23 351);

Велика Британія – 2 654 783 (+54 990).

Де найбільше смертей від Covid-19

США – 347 555 (+2 302)

Бразилія – ​​195 725 (+314);

Індія – 149 649 (+214);

Мексика – 126 851 (+ 344);

Італія – ​​75 332 (+347).

Поширення коронавірусу у Шотландії вийшло за рамки контролю влади, тому з 5 січня у країні почне діяти повний локдаун. Він триватиме до кінця січня.

У Німеччині та Франції зростає розчарування щодо низької швидкості та планування програми вакцинації населення від коронавірусу.

В Грузії підтвердили один випадок зараження новим штамом коронавірусної інфекції Covid-19, який вперше виявили у Великій Британії.

Італія відклала відкриття своїх гірськолижних курортів після того, як представники регіонів попросили більше часу для створення умов дотримання коронавірусних правил.

Австрія продовжить національний карантин як мінімум до 24 січня, а схема безкоштовного тестування, що дозволяє достроково вийти з ізоляції буде скасована.

Коронавірус у світі

У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом. Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ