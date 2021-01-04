Коронавірус продовжує поширюватися світом – станом на 4 січня виявили понад 85 млн хворих. Лідерами за кількістю хворих залишаються Сполучені Штати, Індія, Бразилія та Росія.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 4 січня.

Коронавірус в Україні

4 січня в Україні підтвердили 4 158 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіло 170 дітей і 163 медичних працівники. Загалом за період пандемії зареєстровано 1 078 251 інфікувань.

Від ускладнень Covid-19 померло 73 людини, загалом зафіксовано 18 927 летальних випадків. За добу вилікуватися вдалося 4 693 пацієнтам, повністю подолали хворобу 733 558 українців.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в Україні для лікування хворих на коронавірус відведено 66 тис. ліжок.

Заповненість лікарень такими пацієнтами помітно знизилась, оскільки практично 35 тис. ліжок, оснащених киснем, залишаються вільними.

Читайте: Локдаун в Україні у січні 2021: скільки триватиме і список обмежень

Тести та вакцина проти коронавірусу

Турецькі вчені створили прилад, який на основі передових оптичних технологій діагностує інфікування коронавірусом за 10 секунд.

Для визначення зараження Covid-19 використовують зразок слизової оболонки ротової порожнини. Якщо вірус виявлений, тоді прилад змінює колір.

Щоб прискорити вакцинацію від коронавірусу, у США розглядають можливість вводити частині населення тільки половину дози препарату виробництва компанії Moderna.

4 січня 2021 року Велика Британія розпочинає масову вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вакцина буде введена пацієнтам у невеликій кількості лікарень в Сполученому королівстві.

Спершу вакцину отримають два лікарняні фонди в Лондоні, по одному на півдні і півночі Англії, в Мідлендсі та Оксфорді.

Локдаун у Шотландії

Поширення коронавірусу у Шотландії вийшло за рамки контролю влади, тому з 5 січня у країні почне діяти повний локдаун.

Поки що вирішено, що локдаун триватиме до кінця січня, однак не виключено продовження кризових заходів аж до весни 2021 року.

Детальніше про локдаун у Шотландії, читайте на сайті Факти ICTV.