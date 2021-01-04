У США під час вакцинації від Covid-19 хочуть вводити половину дози препарату – причина

Щоб прискорити вакцинацію від коронавірусу, у США розглядають можливість вводити частині населення тільки половину дози препарату виробництва компанії Moderna.

Про таку ініціативу повідомив керівник федеральної програми вакцинації Монсеф Слау. Він зазначив, що наразі вже тривають переговори з компанією і медичним регулятором США щодо такої ідеї.

– Ми знаємо, що скорочення вдвічі дози вакцини Moderna, яку вводять людям у віці від 18 до 55 років у два етапи, дозволить досягти мети імунізації вдвічі більшої кількості людей тими запасами препарату, які ми маємо, – пояснив він.

Читайте: ВООЗ схвалила першу вакцину від Covid-19

Також Монсеф Слау переконаний, що половинна доза вакцини викликає імунну відповідь, ідентичну повній дозі.

Загалом вакцина від Moderna передбачає введення двох ін’єкцій з інтервалом у чотири тижні.

Станом на 2 січня щеплення від коронавірусу зробили уже 10,8 млн осіб у світі. Лідерами за кількістю щеплень є Китай (4,5 млн) та Сполучені Штати Америки (3,5 млн).

Для вакцинації в Америці використовують препарати компаній Moderna і Pfizer/BioNTech. Однак обидва вимагають дворазового введення.

Джерело: CNBC