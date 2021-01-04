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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

У США під час вакцинації від Covid-19 хочуть вводити половину дози препарату – причина

Щоб прискорити вакцинацію від коронавірусу, у США розглядають можливість вводити частині населення тільки половину дози препарату виробництва компанії Moderna.

Про таку ініціативу повідомив керівник федеральної програми вакцинації Монсеф Слау. Він зазначив, що наразі вже тривають переговори з компанією і медичним регулятором США  щодо такої ідеї.

– Ми знаємо, що скорочення вдвічі дози вакцини Moderna, яку вводять людям у віці від 18 до 55 років у два етапи, дозволить досягти мети імунізації вдвічі більшої кількості людей тими запасами препарату, які ми маємо, – пояснив він.

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Також Монсеф Слау переконаний, що половинна доза вакцини викликає імунну відповідь, ідентичну повній дозі.

Загалом вакцина від Moderna передбачає введення двох ін’єкцій з інтервалом у чотири тижні.

Станом на 2 січня щеплення від коронавірусу зробили уже 10,8 млн осіб у світі.  Лідерами за кількістю щеплень є Китай (4,5 млн) та Сполучені Штати Америки (3,5 млн).

Для вакцинації в Америці використовують препарати компаній Moderna і Pfizer/BioNTech. Однак обидва вимагають дворазового введення.

Джерело: CNBC

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