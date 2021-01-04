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Людмила Богданова |

У Сирії терористи обстріляли автобуси з військовими – є жертви

У Сирії бойовики Ісламської держави напали на три автобуси поблизу міста Ваді аль-Азіб. Щонайменше дев’ять сирійських військових померли, близько 22 отримали поранення.

Раніше сирійські ЗМІ повідомляли про шість жертв, вказавши, що це були пасажирські автобуси з мирними жителями.

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У Сирії атакували автобус

Напередодні Нового року на Сході Сирії терористи обстріляли автобус. В результаті терористичного акту на автобус на головній автомагістралі в провінції Дайр-ез-Заур, яка межує з Іраком, було вбито 28 людей.

Державні ЗМІ також повідомили, що жертвами були цивільні. Однак інші джерела підтвердили вбивство військових представниками Ісламської держави.

Джерело: U.S. News

Фото: Dreamstime

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