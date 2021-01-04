PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Телішевська |

У Туреччині створили прилад, який діагностує Covid-19 за 10 секунд

Турецькі вчені створили прилад, який на основі передових оптичних технологій діагностує інфікування коронавірусом за 10 секунд.

Для визначення зараження Covid-19 використовують зразок слизової оболонки ротової порожнини. Якщо вірус виявлений, тоді прилад Diagnovir змінює колір.

Приладові вистачає матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки, що також робить його більш зручним для використання.

На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.

Читайте: Новорічні локації у Києві можуть закрити у разі порушення карантину Заборонені будь-які контакти: в Англії оголосили найвищий рівень карантину Швидше проникає в організм: як у Британії мутував коронавірус

Прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.

Планується, що Diagnovir буде запущений в масове виробництво. Вчені планують, що з часом він буде налаштований таким чином, що зможе виявляти інші віруси, не тільки Covid-19.

Джерело: Bilkent University

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка