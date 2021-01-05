Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 5 січня 2021

Коронавірус продовжує поширюватися світом – 5 січня виявили понад 86 млн хворих. В Україні кількість інфікованих перевищила 1 млн осіб.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 5 січня.

Коронавірус в Україні

5 січня в Україні підтвердили 5 334 нових випадки коронавірусу. Загалом за період пандемії зареєстровано 1 083 585 інфікувань.

Від ускладнень Covid-19 померло 202 людини, загалом зафіксовано 19 129 летальних випадків. За добу вилікуватися вдалося 13 850 пацієнтам, повністю подолали хворобу 747 408 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

З 8 до 24 січня в Україні діятиме локдаун. Міністр охорони здоров’я назвав категорії товарів, які можна буде купити під час дії обмежень.

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Тож, купити можна буде продукти харчування, засоби гігієни, засоби зв’язку, ветпрепарати та насіння, засоби захисту рослин.

Також він додав, що локдаун дасть змогу до квітня чи травня не запроваджувати локдауни через поширення коронавірусу, а також легше пережити щорічне пікове зростання захворюваності на грип.

Коронавірус у світі

Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,8 млн людей. Водночас більше як 48 млн пацієнтів змогли одужати.

Найбільше нових хворих виявили у США – 190 тис. Велика Британія продовжує фіксувати рекордну кількість випадків. За минулу добу в країні зафіксували понад 58 тис. заражень.

Велика Британія з 5 січня вводить третій локдаун у країні у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу. Жителям країни дозволяється виходити з дому тільки на прогулянку, в магазин і лікарню, також не працюватимуть школи до середини лютого.

У Німеччині можуть продовжити локдаун до кінця місяця, адже за останню добу в країні зафіксували 944 летальних випадки від коронавірусу.

У Словаччині підтвердили наявність нової мутації коронавірусу, вперше виявленої у Великій Британії.

Ізраїль схвалив ще одну вакцину проти Covid-19. Країна замовила 6 млн доз вакцини від виробника Moderna Inc, а перші постачання очікуються вже у січні 2021 року.