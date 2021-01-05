Прихильників чинного президента США Дональда Трампа, які прийдуть 6 січня на мітинг на підтримку свого лідера у Вашингтоні, закликали дотримуватися порядку і не приносити з собою зброю.

Про це заявив представник столичної поліції Роберт Конті.

Правоохоронці готуються до того, що натовп може бути більшим, ніж під час попередніх акцій.

Читайте: Знайти 11 780 голосів: Трамп вкотре вимагає змінити результати виборів

У поліції попередили: будь-який громадянин, хто прийде на мітинг озброєним, буде арештований.

Вибори у США

Згідно з результатами виборів у США, які пройшли 3 листопада 2020 року, перемогу здобув демократ Джо Байден. Натомість республіканець Дональд Трамп продовжує оскаржувати їх.

6 січня, у день затвердження Байдена очільником США, Трамп анонсував проведення мітингу.

Детальніше про вибори у США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NBC Washington