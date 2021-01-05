Станом на 5 січня 2021 року у світі коронавірусом заразилися 84 474 195 людей, 541 811 – за останню добу.
Вiд ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 848 704 пацієнта.
Такі дані наводить ВООЗ.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 20 470 169;
- Індія – 10 356 844;
- Бразилія – 7 733 746;
- Росія – 3 284 384;
- Велика Британія – 2 713 567.
Країни, в яких найбільше пацієнтів померли від коронавирусу:
- США – 348 962;
- Бразилія – 196 018;
- Індія – 149 850;
- Мексика – 127 213;
- Італія – 75 680.
Карантин у світі
Голови федеративних земель вирішили продовжити жорсткий локдаун в Німеччині до 31 січня. Деякі обмеження буде посилено.
Уряд Франції продовжити дію жорсткого карантину через зростання динаміки захворюваності на коронавірус.
Також у регіонах буде посилено комендантську годину – замість 20.00 вона розпочинатиметься о 18.00.
Жорсткий карантин у Франції мав діяти до 20 січня.
У Мексиці дозволили робити щеплення людям ще однією вакциною проти коронавірусу – речовиною компанії AstraZeneca.
Вакцинація проти коронавірусу
З 4 січня у Великій Британії почали робити щеплення вакциною компанії AstraZeneca.
Країна першою схвалила до використання речовину цього виробника.
Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в світі читайте на Фактах ICTV.