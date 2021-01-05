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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Понад 500 тис. інфікованих за добу: коронавірус у світі 5 січня

Станом на 5 січня 2021 року у світі коронавірусом заразилися 84 474 195 людей, 541 811 – за останню добу.

Вiд ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 848 704 пацієнта.

Такі дані наводить ВООЗ.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 20 470 169;
  • Індія – 10 356 844;
  • Бразилія – 7 733 746;
  • Росія – 3 284 384;
  • Велика Британія – 2 713 567.

Країни, в яких найбільше пацієнтів померли від коронавирусу:

  • США – 348 962;
  • Бразилія – 196 018;
  • Індія – 149 850;
  • Мексика – 127 213;
  • Італія – 75 680.

Карантин у світі

Голови федеративних земель вирішили продовжити жорсткий локдаун в Німеччині до 31 січня. Деякі обмеження буде посилено.

Уряд Франції продовжити дію жорсткого карантину через зростання динаміки захворюваності на коронавірус.

Також у регіонах буде посилено комендантську годину – замість 20.00 вона розпочинатиметься о 18.00.

Жорсткий карантин у Франції мав діяти до 20 січня.

У Мексиці дозволили робити щеплення людям ще однією вакциною проти коронавірусу – речовиною компанії AstraZeneca.

Вакцинація проти коронавірусу

З 4 січня у Великій Британії почали робити щеплення вакциною компанії AstraZeneca.

Країна першою схвалила до використання речовину цього виробника.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в світі читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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