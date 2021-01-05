У Мексиці дозволили робити щеплення людям ще однією вакциною проти коронавірусу – речовиною компанії AstraZeneca.

Країна екстрено надала дозвіл на використання розробки.

– Дуже гарні новини – екстрене схвалення вакцини від AstraZeneca Федеральною комісією із захисту від санітарних ризиків, – уточнив глава МЗС Мексики Марсело Ебрард на своїй сторінці у Twitter.

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За його словами, це схвалення означає, що найближчим часом вакцину почнуть виробляти у країні.

Вакцинація проти коронавірусу

З 4 січня у Великій Британії почали робити щеплення вакциною компанії AstraZeneca.

Країна першою схвалила до використання речовину цього виробника.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Marcelo Ebrard C.