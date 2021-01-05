У Словаччині виявили випадки нового штаму коронавірусу

У Словаччині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу, який виявили у Великій Британії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Марек Крайчі.

За його словами, британський штам Covid-19 виявили у зразках, взятих у районі Міхаловце, працівники Братиславського університету ім. Коменського та Карлового університету.

Читайте: Новий штам Covid-19: Норвегія та Індія відновлюють авіасполучення з Британією

Також міністр зазначив, що, за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), нововиявлений штам має на 70% вищу здатність до поширення.

А така мутація коронавірусу найчастіше зустрічається серед людей у віці до 60 років та дітей. Клінічні ознаки та летальність хвороби не змінилися порівняно зі звичайним коронавірусом.

Новий штам коронавірусу

14 грудня 2020 року у Великій Британії заявили про новий штам коронавірусу, який хоча і не є більш небезпечним, проте швидше поширюється.

Наразі мутацію вірусу вже було виявлено у 33 країнах світу.

Джерело: Марек Крайчі