У Вашингтоні мобілізують Нацгвардію через мітинги на підтримку Трампа

Мер Вашингтона Мюріел Боузер мобілізувала Національну гвардію перед запланованими протестами прихильників нинішнього президента США Дональда Трампа через голосування в Конгресі, яке має відбутися 6 січня.

Цього дня буде підтверджено перемогу Джо Байдена на президентських виборах, які відбулися 3 листопада.

За даними Нацгвардії США, понад 300 військовослужбовців будуть готові забезпечити контроль натовпу та допомогу пожежно-рятувальним службам.

Також мер Вашингтона попросила усіх жителів міста 5 та 6 січня триматись подалі від центру та уникати конфліктних ситуацій.

Читайте: Віце-президент США звинуватила Трампа у зловживанні владою

Виконувач обов’язків начальника місцевої поліції Роберт Конті заявив, що запобіжних заходів було вжито, оскільки певні особи мають намір привезти вогнепальну зброю в місто, і цього не можна допустити.

За припущеннями, серед очікуваних 15 тис. осіб на мітингах будуть і представники націоналістичних груп, які відкрито носили зброю під час інших акцій протесту.

Мітинги прихильників Трампа планують провести у столиці США 5 та 6 січня на підтримку не підкріплених доказами заяв нинішнього президента про широкомасштабну фальсифікацію виборів.

Трамп заохочував протести та 3 січня він натякнув, що може виступити на одному з мітингів.

Також мітингувальників закликали дотримуватися порядку і не приносити з собою зброю. У поліції попередили: будь-який громадянин, який прийде на мітинг озброєним, буде заарештований.