У Китаї 23-річна дівчина померла від перепрацювання на роботі. Молода дівчина працювала у компанії, яка розвиває дисконтний застосунок Pin Duo Duo.

Інцидент стався пізно вночі, коли вона поверталася додому з роботи. Дівчина втратила свідомість, а в лікарні померла.

Китаянка постійно втомлювалася та скаржилася на перепрацювання.

– Сподіваюся, в раю не буде понаднормових, – написала вона в одному зі своїх останніх постів у соцмережі.

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Водночас у компанії підтвердили смерть працівниці, але не озвучили її причину.

Працівники Pin Duo Duo працюють в офісі з 11 ранку до 11 вечора без вихідних, хоча офіційно робочий день має закінчуватися о 20.00. Сфера, у якій працювала дівчина, називається “система 996 робочих годин”. Тобто співробітники мають бути на роботі 12 годин на день 6 днів на тиждень.

Смерть українки в Туреччині

У Туреччині трагічно загинула 25-річна українка Христина Новицька.

Дівчину знайшли прикутою наручниками до стільця, з пакетом на голові на орендованій віллі у курортному місті Бодрум. За попередніми даними, це було самогубство.

Джерело: Yicai.com, Daily Mail