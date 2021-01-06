До Європейської комісії звернулися 13 країн Європейського Союзу з проханням допомогти країнам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у соціальних мережах. Країни просять допомогти Україні, Молдові, Грузії, Вірменії та Білорусі.

– Ми вважаємо, що ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів ЄС – країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають, – зазначили МЗС країн у листі.

Лист вже підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

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Країни зазначили, що їхні кордони не будуть у безпеці, якщо вони не нададуть підтримку своїм найближчим сусідам. Також вони додали, що такий жест ЄС отримає високу оцінку урядів і громадянського суспільства країн Східного партнерства.

Вакцинація в Україні

Першу партію китайської вакцини від коронавірусу Україна розраховує отримати в лютому 2021 року.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, перші 700 тис. доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech Україна повинна отримати протягом 30 календарних днів після того, як її офіційно зареєструють в країні виробника або в інших країнах, серед яких США, ЄС, Бразилія, Туреччина.

Джерело: Rikard Jozwiak