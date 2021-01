До Європейської комісії звернулися 13 країн Європейського Союзу з проханням допомогти країнам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у соціальних мережах. Країни просять допомогти Україні, Молдові, Грузії, Вірменії та Білорусі.

letter to the Commission signed by 13 member states on the need for the EU to help #Ukraine #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan & #Belarus get the #CovidVaccine pic.twitter.com/SYGSaFHzrO

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 6, 2021