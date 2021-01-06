Новорічний погром в США: поліція затримала групу антифашистів, більшість із них – жінки

У Філадельфії, штат Пенсільванія, поліція затримала групу прихильників Антифа, які серйозно пошкодили федеральні будівлі у новорічну ніч.

Одягнувшись у чорне, ліві активісти розбили цеглинами усі вікна, замалювали фасад будинків графіті та кинули всередину декілька коктейлів Молотова.

На одній із будівель вандали залишили напис Fire Starter (запалювачі). Загальна сума збитків становить понад $3 тис.

Вік фігурантів – від 23 до 31 року, більшість із них – жінки. Чому компанія вирішила розгромити урядові будівлі у новорічну ніч, з’ясувати не вдалося.

Усім затриманим пред’явили звинувачення в зловмисному заподіянні шкоди, підпалі і злочинній змові.

Трамп та діяльність Антифа

У середу, 6 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону на в’їзд до США членам ультралівого руху Антифа.

Представники цієї організації стали невід’ємною частиною протестів у США навесні-влітку 2020 року.

Вважається, що саме Антифа причетна до організації стихійного вандалізму та мародерства на вулицях десятків штатів.

Тоді президент США вже оголосив Антифа місцевою терористичною організацією в США, хоча практичних наслідків цей крок не мав.

У мережі є десятки фото- та відеодоказів того, що ультраліві приходили на мирні марші озброєними та часто озброювали інших учасників протестів.

Лідери Антифа у своїх соцмережах відкрито заявляли, що готові помститися усім, хто не підтримує рух BLM – Black Lives Matter.

Також вони запустили флешмоб, пов’язаний із публічними вибаченнями усіх білих людей над людьми іншої раси, щоб “загладити вину попередніх поколінь”.

Джерело: Fox News

Фото: Philadelphia Police Department