Новий штам коронавірусу, про який вперше заявили 14 грудня у Великій Британії, продовжує поширюватися світом. Мутацію виявили вже у 41 країні.
Про це йдеться у щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.
– Різновид коронавірусу VOC-202012/01, який спочатку виявили у Великій Британії, зафіксували у незначній кількості випадків ще у 40 державах, – написали представники організації.
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Новий штам вірусу продовжує поширюватися, попри те, що після його виявлення низка держав обмежила авіасполучення з Британією, всі випадки – завезені.
Новий штам коронавірусу
14 грудня 2020 року у Британії заявили про новий штам коронавірусу. За інформацією науковців, він міг поширюватися на території країни ще з вересня.
Пізніше мутацію виявили у Німеччині, Норвегії, Франції, Італії, Індії, Австралії, США, Сінгапурі.
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Джерело: ВООЗ