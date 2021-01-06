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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Новий штам коронавірусу виявили вже у 41 країні – ВООЗ

Новий штам коронавірусу, про який вперше заявили 14 грудня у Великій Британії, продовжує поширюватися світом. Мутацію виявили вже у 41 країні.

Про це йдеться у щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– Різновид коронавірусу VOC-202012/01, який спочатку виявили у Великій Британії, зафіксували ​​у незначній кількості випадків ще у 40 державах, – написали представники організації.

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Новий штам вірусу продовжує поширюватися, попри те, що після його виявлення низка держав обмежила авіасполучення з Британією, всі випадки – завезені.

Новий штам коронавірусу

14 грудня 2020 року у Британії заявили про новий штам коронавірусу. За інформацією науковців, він міг поширюватися на території країни ще з вересня.

Пізніше мутацію виявили у Німеччині, Норвегії, Франції, Італії, Індії, Австралії, США, Сінгапурі.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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