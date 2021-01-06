524 417 нових випадків коронавірусу в світі – така статистика Covid-19 за станом на 6 січня.
Загальна кількість інфікованих, за даними ВООЗ, сягнула 84 780 171.
Водночас від ускладнень померли 1 853 525 жителів планети, з яких 9 952 – за останню добу.
Де найбільше випадків зараження Covid-19:
- США – 20 643 544;
- Індія – 10 374 932;
- Бразилія – 7 753 752;
- Росія – 3 284 384;
- Велика Британія – 2 713 567.
Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 350 753;
- Бразилія – 196 561;
- Індія – 150 114;
- Мексика – 127 757;
- Італія – 75 680.
Вакцинація від коронавірусу
Нідерланди останні в ЄС почали масову вакцинацію населення проти коронавірусу.
Водночас у Норвегії двоє людей померло через кілька днів після щеплення.
Загалом вакцинація проходить вже у більш ніж 30 країнах світу.
Читайте: Нідерланди останніми у ЄС розпочали вакцинацію проти Covid-19
Новий штам коронавірусу
У Китаї виявили понад 100 заражень новим штамом коронавірусу. Зокрема, в провінції Хубей зареєстрували 39 підтверджених випадків нового виду Covid-19 і 78 – безсимптомних.
Місцева влада вважає, що вірус, ймовірно, завезли з-за кордону.
Мутацію виявили вже у 41 країні.