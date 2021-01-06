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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Новий штам виявили в 40 країнах: коронавірус у світі 6 січня

524 417 нових випадків коронавірусу в світі – така статистика Covid-19 за станом на 6 січня.

Загальна кількість інфікованих, за даними ВООЗ, сягнула 84 780 171.

Водночас від ускладнень померли 1 853 525 жителів планети, з яких 9 952 – за останню добу.

Де найбільше випадків зараження Covid-19:

  • США – 20 643 544;
  • Індія – 10 374 932;
  • Бразилія – ​​7 753 752;
  • Росія – 3 284 384;
  • Велика Британія – 2 713 567.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

  • США – 350 753;
  • Бразилія – ​​196 561;
  • Індія – 150 114;
  • Мексика – 127 757;
  • Італія – ​​75 680.

Вакцинація від коронавірусу

Нідерланди останні в ЄС почали масову вакцинацію населення проти коронавірусу.

Водночас у Норвегії двоє людей померло через кілька днів після щеплення.

Загалом вакцинація проходить вже у більш ніж 30 країнах світу.

Читайте: Нідерланди останніми у ЄС розпочали вакцинацію проти Covid-19

Новий штам коронавірусу

У Китаї виявили понад 100 заражень новим штамом коронавірусу. Зокрема, в провінції Хубей зареєстрували 39 підтверджених випадків нового виду Covid-19 і 78 – безсимптомних.

Місцева влада вважає, що вірус, ймовірно, завезли з-за кордону.

Мутацію виявили вже у 41 країні.

Фото: Depositphotos

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