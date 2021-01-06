Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 6 січня 2021

Станом на 6 січня у світі вже 84,7 млн інфікованих коронавірусною хворобою. За даними ВООЗ, померли від Covid-19 понад 1,8 млн людей.

В Україні кількість інфікованих майже перевищила 1,1 млн осіб.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 6 січня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 6 січня в Україні за добу виявили 6 911 випадків Covid-19, загалом – 1 090 496.

Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників. Госпіталізація знадобилась 2 978 пацієнтам.

14 490 осіб – одужали від коронавірусу за останню добу, загалом – 761 898.



Україна активно веде переговори з виробниками вакцини проти коронавірусу. Співпраця з китайським розробником, компанією Сіновак (Sinovac Biotech), не є єдиним напрямком роботи.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, найближчим часом будуть підписані угоди з іншими компаніям.

До Європейської комісії звернулися 13 країн Європейського Союзу з проханням допомогти країнам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу, зокрема це стосується й України.

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ЗМІ повідомили, що у Києві почали проводити підпільну VIP-вакцинацію від коронавірусу, під час якої заможним людям пропонують зробити щеплення на базі приватних клінік вакцинами від Pfizer та BioNTech.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ та МЗС перевірити інформацію щодо проведення в країні підпільної вакцинації від коронавірусу препаратами невідомого походження.

Коронавірус у світі

У Нідерландах розпочалося масове щеплення населення вакциною проти коронавірусу. Це остання країна в ЄС, яка почала вакцинувати своїх громадян.

Водночас у Норвегії померло двоє людей за декілька днів після щеплення вакциною проти коронавірусу. Наразі в країні відслідковують статистику смертності після вакцинації проти коронавірусу у будинках для осіб похилого віку.

Загалом вакцинацію проти коронавірусу проводять вже у понад 30 країнах світу. Щеплення від Covid-19 роблять людям, які перебувають у групі ризику.

Новий штам коронавірусу

Новий штам коронавірусу, про який вперше заявили 14 грудня у Великій Британії, продовжує поширюватися світом. Мутацію виявили вже у 41 країні.

Нещодавно перший випадок зафіксували у Словаччині.

Детальніше про новий штам коронавірусу, читайте на сайті Факти ICTV.