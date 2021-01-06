Трамп заборонив транзакції з мобільними додатками Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав наказ про заборону транзакцій з китайськими мобільними додатками.

У документі перелічені такі застосунки, як Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay та WPS Office.

Така заборона на транзакції пояснюється міркуванням безпеки. У наказі визначається, що пов’язані з Китаєм додатки можуть отримати можливість захопити величезні обсяги інформації від користувачів, зокрема дані, які дозволяють встановити особу, та особисті дані.

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Документ набуде чинності за місяць після того, як наступним президентом США стане Джо Байден.

Alipay, який входить до групи Джека Ма Alibaba, широко використовується як цифровий гаманець. WeChat Pay – його конкурент, ним управляє техногігант Tencent.

Трамп наклав вето на оборонний бюджет

Президент США Дональд Трамп використав право вето проти законопроекту про оборонний бюджет, який раніше схвалив Конгрес США.

Оборонний бюджет він назвав “подарунком для Китаю і Росії. Трамп не раз попереджав про плани застосувати право вето щодо цього законопроекту.