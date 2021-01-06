Курс біткоїна знову досяг історичного максимуму. Ціна кріптовалюти перевищила позначку в $35 тис.

Згідно з даними біржі Coindesk, біткоїн виріс більше, ніж на 800% з середини березня 2020 року.

Тільки у січні 2021 року біткойн виріс на понад на 20%. Майже щомісяця криптовалюта б’є рекорди вартості.

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Вартість біткоїна

Ціна біктоїна у 2020 року постійно зростає та б’є історичні максимуми. Експерти пов’язують цю тенденцію з пандемією коронавірусу і тим, що громадянам США відкрили доступ до біткоїна.

В перший місяць 2021 року вартість криптовалюти майже щодня зростає.

Джерело: Coindesk