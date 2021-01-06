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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

ВООЗ озвучила кількість країн, де роблять щеплення від коронавірусу

Вакцинацію проти коронавірусу проводять вже у понад 30 країнах світу.

Щеплення від Covid-19 роблять людям, які перебувають у групі ризику.

– Через рік після того, як ВООЗ випустила свій перший звіт про спалахи захворювань, присвячений вірусу, понад 30 країн розпочали вакцинацію, – йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Вакцинацію вже проводять у США, Канаді, ЄС, Великій Британії, Ізраїлі, Мексиці. В Україні лише ближче до весни планують отримати речовину проти вірусу.

Боротьба з коронавірусом

Попри появу вакцини проти коронавірусу, у ВООЗ закликали країни продовжити запроваджувати і контролювати дотримання протиепідемічних заходів громадянами.

Лише так можна подолати пандемію, вважають в організації.

Джерело: ВООЗ

Фото: Dreamstime

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