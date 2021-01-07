Велика Британія продовжує підтримувати територіальну цілісність України та не визнає анексію Криму Російською Федерацією.

Інформація про послаблення санкцій щодо країни-агресора, яку поширили ЗМІ, не відповідає дійсності.

– Велика Британія дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції було послаблено, є неправдивими, – йдеться у повідомленні британського посла Мелінди Сіммонс.