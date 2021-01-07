Велика Британія продовжує підтримувати територіальну цілісність України та не визнає анексію Криму Російською Федерацією.
Інформація про послаблення санкцій щодо країни-агресора, яку поширили ЗМІ, не відповідає дійсності.
– Велика Британія дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції було послаблено, є неправдивими, – йдеться у повідомленні британського посла Мелінди Сіммонс.
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Водночас представник країни пояснила видання ліцензії портам Криму.
– Загальна ліцензія, яку видало британське Міністерство фінансів для морських портів Криму, відтворює цілі та зміст ліцензійного відступу, передбаченого статтею 6а рішення Ради ЄС №269/2014, а, отже, зберігає дію аналогічної політики, – додала Мелінда Сіммонс.
Санкції проти РФ
ЄС продовжив дію економічних санкцій проти РФ.
Обмеження діятимуть до 31 липня 2021 року.
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Джерело: British Embassy Kyiv