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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Британія підтримує санкції проти РФ: у посольстві спростували послаблення заходів

Велика Британія продовжує підтримувати територіальну цілісність України та не визнає анексію Криму Російською Федерацією.

Інформація про послаблення санкцій щодо країни-агресора, яку поширили ЗМІ, не відповідає дійсності.

– Велика Британія дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції було послаблено, є неправдивими, – йдеться у повідомленні британського посла Мелінди Сіммонс.

Читайте: У ЄС узгодили продовження економічних санкцій проти РФ ще на півроку

Водночас представник країни пояснила видання ліцензії портам Криму.

– Загальна ліцензія, яку видало британське Міністерство фінансів для морських портів Криму, відтворює цілі та зміст ліцензійного відступу, передбаченого статтею 6а рішення Ради ЄС №269/2014, а, отже, зберігає дію аналогічної політики, – додала Мелінда Сіммонс.

Санкції проти РФ

ЄС продовжив дію економічних санкцій проти РФ.

Обмеження діятимуть до 31 липня 2021 року.

Детальніше про санкції проти Росії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: British Embassy Kyiv

Фото: Dreamstime

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