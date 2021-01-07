Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі назвала чинного президента США Дональда Трампа дуже небезпечною людиною, яка не має залишатися очільником. Через це існує ризик, що він не добуде свій термін на цій посаді (13 днів), а буде зміщений через процедуру імпічменту, згідно з 25 поправкою до Конституції країни.

За її словами, у державі звучать реальні заклики передчасно припинити повноваження Трампа.

– Мої члени дуже зацікавлені. Мій телефон вибухає від слів – імпічмент, імпічмент, імпічмент, – уточнила Ненсі Пелосі.

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Водночас поки немає реальних планів ініціювати цю процедуру.

Відповідно до джерел CNN, новообраний президент США Джо Байден не збирається приєднаються до закликів достроково усунути Трампа від виконання обов’язків. Інші екс-глави країни також не мають наміру це робити.

Протести у США

3 листопада 2020 року під час виборів президента США американці обрали нового очільника держави – демократа Джо Байдена. Ці результати не задовольнили республіканця Дональда Трампа. Він не визнав поразку, а закликав прихильників 6 січня 2021 року, у день затвердження Конгресом перемоги опонента, вийти на вулиці.

Це закінчилося захопленням Капітолія і кровопролиттям. Світ засудив такі дії Трампа, а його акаунти у соціальних мережах заблокували.

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