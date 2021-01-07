За останню добу рівень захворюваності коронавірусом у світі помітно зріс. Станом на 7 січня зафіксовано майже 700 тис. нових випадків.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 на планеті перевищила 85,5 млн людей.

А померли від наслідків вірусу більш як 1,86 млн хворих, з них майже 15 тис. – за останню добу.

Читайте: Під час локдауну у Києві може змінитися інтервал руху транспорту

В Україні ситуація також погіршилася. Якщо вчора МОЗ повідомляв про 6 911 нових випадків. Сьогодні, 7 січня, вже 8 997 позитивних тестів на Covid-19.

А загальна кількість заражених наближається до 1,1 млн.

Померли від наслідків коронавірусу за день 148 осіб, з початку пандемії – 19 505.

Водночас одужали ще 11 316 українців, а загалом 773 214.

Карантин в Україні

Завтра, 8 січня, в Україні почнеться жорсткий карантин. Уряд у найближчі дні завершує виплату обіцяних 8 тис. грн компенсації.

Допомогу отримали майже півмільйона українців. Загалом перераховано 3,64 млрд грн, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради у президента Володимира Зеленського.

За його словами, завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти більш як 500 тис. робочих місць.