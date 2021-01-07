Станом на 7 січня 2021 року у світі підтвердили понад 85,9 млн випадків коронавірусу.

За останню добу понад 735 тис. осіб захворіло на Covid-19.

Понад 1,8 млн мешканців планети померло від ускладнень, викликаних вірусом, за добу – понад 13 тис. смертей.

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Лідери за кількістю випадків Covid-19:

США – 20 870 913 (+227 369);

Індія – 10 395 278 (+20 346);

Бразилія – ​​7 810 400 (+56 648);

Росія – 3 332 142 (+23 541);

Велика Британія – 2 836 805 (+62 322).

Країни з найбільшою кількістю смертей:

США – 354 286 (+3 533);

Бразилія – ​​197 732 (+1 171);

Індія – 150 336 (+222);

Мексика – 128 822 (+1 065);

Велика Британія – 77 346 (+1 041).

Карантин у світі

Країни продовжують дотримуватися карантинних заходів через поширення вірусу. Крім того, у світі активно триває процес вакцинації населення.

Роблять щеплення людям вже у понад 30 країнах.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, станом на 6 січня вірус підтвердили у понад 84,7 млн ​​людей.

На планеті понад 1,8 млн осіб померло від проблем зі здоров’ям, викликаних Covid-19.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ