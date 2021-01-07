(Русский) Протесты в США: соцсети массово блокируют аккаунты Трампа

Через масові заворушення у Вашингтоні (США), під час яких загинули чотири людини, низка соцмереж заблокувала акаунти президента США Дональда Трампа.

На 12 годин акаунт Трампа заблокував Twitter. У своєму зверненні представники соцмережі зазначили, що пішли на такий крок через безпрецедентну та тривалу жорстоку ситуацію у Вашингтоні. Політик повинен видалити три дописи, які стосуються протестів та виборів.

Зокрема йдеться про відеозвернення Дональда Трампа, в якому він закликав протестувальників розійтися, але кілька разів назвав вибори сфальсифікованими і вкраденими.

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Facebook та Instagram заблокували сторінки Трампа на 24 години.

Протести у США

У Вашингтоні (США) сотні людей прорвалися у будівлю Капітолію, де парламент повинен був затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джо Байден.

Під час штурму правоохоронці використовували спецзасоби. Також у Капітолію була чутна стрілянина, в результаті якої загинула жінка.

Загалом в результаті протестів у США 6 січня загинули четверо людей.