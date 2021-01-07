Акаунти у Facebook та Instagram президента США Дональда Трампа залишаться заблокованими доти, доки у державі не закінчиться процес мирного передання влади.

Таке рішення ухвалили представники соціальних мереж через протести у США і штурм Капітолія прихильниками республіканця.

– Ми продовжуємо блок його акаунтів Facebook та Instagram на невизначений термін чи хоча б на найближчі два тижні, до завершення мирного переходу влади, – уточнив засновник Facebook Марк Цукерберг.

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Цукерберг вважає, що ризик знову дозволити Трампу висловлюватися на цих платформах занадто великий і загрожує ускладненням передання влади у США переможцю на президентських виборах, демократу Джо Байдену.

Крім того, він нагадав, що Трамп і раніше порушував політику соціальних мереж.

Вибори у США

3 листопада 2020 року у США відбулися вибори президента. Перемогу здобув демократ Джо Байден. Натомість республіканець Дональд Трамп відмовляється визнавати це.

6 січня 2021 року, у день затвердження перемоги новообраного очільника Конгресом США, Трамп зібрав своїх прихильників, які штурмували Капітолій.

Через це його акаунти у соціальних мережах заблокували. Детальніше про протести у США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Mark Zuckerberg