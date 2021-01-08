Гімалайське Королівство Бутан повідомило про першу смерть від Covid-19 через 10 місяців з моменту виявлення вірусу. Бутан один з перших закрив кордони для туристів та ввів обов’язковий карантин для всіх, хто повертається з інших країн.

За даними Міністерства охорони здоров’я Бутану, 34-річний чоловік з хронічним захворюванням печінки та нирковою недостатністю, у якого був позитивний результат тесту на Covid-19, помер в лікарні в столиці Тхімпху. Він двічі здавав тест на коронавірус та обидва результати виявилися позитивними.

– Було непросто віднести це до смерті від коронавірусу. Але оскільки він помер від вірусу, ми зафіксували його смерть як від Covid-19, – сказав доктор Тшокі.

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В Бутані виявили 767 випадків коронавірусу з моменту виявлення першого зараження в американського туриста у березні минулого року. За рік у Королівстві провели понад 300 тис. тестів.

Бутан тримав свої кордони закритими, двічі вводив локдаун, посилював перевірку на пунктах в’їзду, зокрема у своєму єдиному міжнародному аеропорту в Паро.

Коронавірус у світі

Станом на 8 січня у світі виявили 88,1 млн випадків захворювання коронавірусом. Видужала 49,1 млн особа, проте померли 1,9 млн людей.

Європейський союз подвоїв замовлення вакцин проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Компанія Pfizer заявила, що у цьому році може призвести до 1,3 млрд доз по всьому світу. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус у світі за 8 січня.